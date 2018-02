Suusasõja käimalükkaja: Norra alaliidu propaganda meenutab Põhja-Koread

Pühapäeval SVT, Sunday Timesi ja ARDi ühistööna avalikkuse ette jõudnud paljastus, et aastatel 2001-2010 on tiitlivõistlustel medaleid võitnud suur hulk kahtlaste verenäitajatega sportlasi, on ettearvatult tülli ajanud norralased ja rootslased, kelle suhted on ilma õli tulle valamatagi sama sõbralikud kui kassil ja koeral.