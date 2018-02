OMi otsepilt: kuidas läheb Nõmmel normaalmäe lõppvõistlusel?

«Halba hüpet on keeruline kommenteerida. Mis siin maailma tippudest rääkida – isegi enda parimatest hüpetest jäin valgusaastate kaugusele. Ei saanud korralikult pihta proovi- ega võistlushüppel. Särts jäi sisse. Polnud lihtsalt minu päev,» sõnas ta, arvates, et tehtust edasi pääsemiseks ei piisa.

«Artti ja Kevin jooksid lati alt läbi. Oli näha, et nad olid olümpiapinge tõttu uimased. Treeneri ülesanne on sportlased vaimselt tugevaks teha. Ent nad on alles teismelised – peamine, et nad olümpiat naudiks.»