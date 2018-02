Piletimüük edeneb, aga olümpiatribüünid on hetkel veerandtühjad

Tänasel Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) pressikonverentsil raporteeris kõneisik Mark Adams optimistlikult, et liigutakse tõusvas joones. «Kõigist piletitest on praeguse seisuga müüdud 77% (seega ligi veerand on müümata – toim), aga nädalatagune tempo, kus päevas läks kaubaks umbes 4000 piletit, on oluliselt tõusnud ja praegu müüakse päevas umbes 10 000 piletit,» sõnas Adams.