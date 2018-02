OMi otsepilt: Andreas Veerpalu teeb olümpiadebüüdi, mida suudab Karel Tammjärv?

Täna peetava meeste suusavahetusega sõidu eel on olümpiamängude ametlikus eelvaates mainitud ka Andrus Veerpalut, ehkki sel alal pole ta medalit saanud. Nimelt võib Martin Johnsrud Sundbyst võidu korral saada 33 aasta ja 138 päevaga vanim norralasest individuaalne murdmaasuusatamise olümpiavõitja. Kes aga on kõigi aegade vanim – 35 aastat ja 9 päeva vana Veerpalu Torino olümpial.

Sundby pole aga isegi norralaste seas peafavoriit, sest tänavu talvel on murdmaasuusatamist valitsenud tema tunduvalt noorem (21) kaasmaalane Johannes Hoesflot Klaebo, kes tänavu on vaid korra suusavahetusega sõidus osalenud ja siis ka võitnud.

Teine favoriit on šveitslane Dario Cologna, kes sama ala võitis Sotšis ning tänavu saavutas olulise esikoha Tour de Ski kokkuvõttes. 31-aastane Cologna on täielik universaal, sest ta on olümpiakulla võitnud ka klassikalise tehnika (2014) ja vabatehnika 15 km (2010) distantsil.