OMi otsepilt: Bø ja Fourcade põrusid, mida suudavad eestlased?

Käesoleva hooaja maailma karikasarja kõigil etappidel poodiumile tõusnud Fourcade (29) on sprindis olnud neli korda teine ja korra esimene, Bø on aga saanud sel alal kolm esikohta.

Neli aastat tagasi Sotšis kaks kulda võitnud Fourcade'i jaoks ei olnud sprindidistants tookord õnnelik, ta sai enda kohta tagasihoidliku kuuenda koha. Seni ainsa prantslasena on olümpial 10 km distantsi võitnud Vincent Jay 2010 Vancouveris. Sel alal on enim olümpiakuldi (4) teeninud Norra.

Bøl on MM-idelt kolm kulda ja kokku üheksa medalit, kuid olümpiamedal 24-aastasel mehel puudub. Koondisekaaslastest peaks Bød kõige tõenäolisemalt toetama vanem vend Tarjei (29), kelle ainus olümpiamedal on Vancouveri kuld 4 x 7,5 km teatesõidus. Tema võitis hooaja esimese sprindi Östersundis. Norralastest on arvestatav medalisoosik ka Emil Hegle Svendsen, kes võiks täna teenida kuuenda olümpiamedali, millega püüaks kinni kaasmaalase Halvard Hanevoldi. Eelmise talve maailmameister 10 km distantsil on sakslane Benedikt Döll.