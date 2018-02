Ränkel, kes osaleb oma teistel mängudel, loodab parima tulemuse teha samuti klassikasprindis, kuid õnnestuda ka 50 km pikkusel klassikadistantsil. «Põhirõhk on sprindil. Kui see õnnestub, siis olen rahul,» rääkis Ränkel.

Suusatajate praegune treener Anti Saarepuu saavutas Torino olümpiamängudel sprindis kaheksanda koha. Kas on reaalne, et sellel olümpial teeb üks eestlane parema tulemuse? «See on päris suur eesmärk. Kui enesetunne, suusad, päevad ja kõik klapivad, siis on kõik võimalik,» kommenteeris Ränkel. Temaga nõustus ka Kilp.