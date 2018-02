Poola olümpiavõitja tõrjub stressi tuletõrjujana töötades

„Mu elu muutus meeletult. Alguses oli raske tavaeluga uuesti harjuda, aga keskendusin tööle ja enda eesmärkidele,“ jätkas 33-aastane mees. «Tööle naasmine oli pöörane. Isegi praegu tuntakse mind tänaval ära, aga see on meeldiv tunne. Mul pole õrna aimugi, mis juhtuks siis, kui peaksin uuesti kulla võitma, aga ma ei muretse ega mõtle sellele.»

Mul on suur au olla Pyeongchangis Poola lipukandja. See on märk minu usaldamisest ja usun, et olen õige inimene. See suurendab minu eneseusku.»