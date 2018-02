ROKi kindel soov ja plaan: taliolümpia tagasi Euroopasse!

Kui olümpiamänge korraldada sooviv Norra toob lavale Bjørn Dæhlie, kes teatab: «Meil on traditsioon, meil on rajatised, meil on lumi. Meil on kõik olemas!», siis ei tohiks olla suurt kahtlust, et asjaga on klaar ja norralased soovitud olümpia ka saavad. Ent vaatamata Dæhlie neli aastat tagasi Sotšis spordiametnikele ja meediaväljaannetele südamest ning tohutu sisendusjõuga öeldud täpselt sellisest lausest ei toimu 2022. aasta taliolümpiamängud mitte Oslos, vaid Hiina pealinnas Pekingis.