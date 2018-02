Urmas Välbe: Ma ei näe takistust ära võita olümpiamängud

Venemaa, õigemini koondise Olümpiasportlased Venemaalt suusatajate hooldemeeskonna pealik Urmas Välbe nägi kõvasti vaeva, et jõuda eelmise nädala algul viimaselt olümpiaeelselt MK-sarja etapilt Austrias Seefeldis paariks päevaks Eestisse. Elukaaslane Pille ja nende kaks kooliealist last ootasid. Pelgalt ööpäevaga juhtis Välbe oma ligi 3,5-tonnise bussi läbi Euroopa koju Tallinna. «Vorm oli hea. Panin [roolis] 12 tundi järjest. Oleks võinud edasi panna,» tunnistas Välbe talle iseloomulikul lennukal-humoorikal moel möödunud nädala keskel, kaks päeva enne äralendu Pyeongchangi olümpiale.

Eile alanud taliolümpia on Välbele (51) juba seitsmes. Kaks korda on ta osalenud võistlejana, nüüdne on talle viies hooldemehena, noist teine Venemaa koondislastega. Ajanappusest hoolimata leidis mees poolteist tundi, et rääkida, miks temast endast maailma tippsuusatajat ei saanud, mis on viga praegusel Eesti suusatamisel ning mis jälje on jätnud Rahvusvahelise Olümpiakomitee määratud karistused dopinguskandaali keskmesse sattunud Venemaa suusakoondisele. (Vanade tuttavate spordimeestena rääkisime sina-vormis.)

Need on Välbe silme ees auguga Fischerid, mis peavad Eestis olema igal endast lugupidaval suusamehel. FOTO: Liis Treimann

Oled olümpial võistelnud kaks korda, Albertville'is 1992 ja Lillehammeris 1994. Oli olümpial startimine teistmoodi tundega kui muudel tippvõistlustel?

Too aeg 90ndate alguses oli üldse nii, et kui saaks väljamaale, annaks ükspuha mida ära. Soome sõbrad orgunnisid viisad, sõita Soome kohale, näha banaane ja apelsine – see oli fantastika! Pidevalt käis võrdlemine, kui mitu korda on keegi Soomes käinud. Selle nimel tehtigi trenni, et üldse Soome saada. Ja kui said ka olümpiale, siis see oli muidugi äge.

Kuigi väga paljud ässad ei elanud olümpiakülas. [Kasahstani suusataja] Vladimir Smirnov elas Lillehammeris oma majas, [norralast] Bjørn Dæhliet ma ei näinudki seal. (Dæhlie võitis Lillehammeris kaks kulda ja kaks hõbedat, Smirnov ühe kulla ja kaks hõbedat – P. P.) Ainus, keda nägin, oli [norralane Thomas] Alsgaard, kes sõi hamburgereid. Meilgi oli juba infot, kuidas toituda – Mati Alaver tõi seda. Et kana koorin ära, kananahka ei söö. Aga olümpial vaatan, mida Alsgaard sööb: friikartulid ja ketšup hunnikus, megahamburger ees – ja vitsutab! Järgmisel päeval võidab 30 kilomeetrit ära. Siis vaatasin: unusta oma toitumine! Mingit vahet pole, mida sööd. Panna on vaja! Nii lihtne see elu ongi.

Kahjuks ei õnnestunud mul olümpiateks end [heasse] seisu saada. Juba tolleks ajaks oli kõik piiri peal.

Kas treenisid NSV Liidu koondise ajal üle?

Arvan küll. Ma ei osanud ennast hoida ja treenida, nii psüühiliselt kui ka füüsiliselt. Igatpidi panin mööda.

Kas sellepärast, et tahtsid hirmsasti tippu saada, aga polnud täpset teadmist, kuidas sinna jõuda?