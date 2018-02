Eesti lippu kannab olümpiamängude avatseremoonial kiiruisutaja Saskia Alusalu

Alusalu sõnul on olümpiamängude avatseremoonial Eesti lipu kandmine väga suur au ja eriline tunnustus. «Eesti kiiruisutamine on olümpiamängudel esindatud enam kui 50-aastase vaheaja järel ja see on tõeliselt ilus viis seda tähistada,» ütles Alusalu. «Loomulikult on see vastutusrikas ülesanne ja ühtlasi ka minu senise sportlaskarjääri üks pidulikumaid hetki,» lisas kiiruisutaja.

Eesti olümpiadelegatsiooni juhi Martti Raju sõnul ei olnud lipukandja valimine keeruline. «Viimasest korrast, kui eestlane kiiruisutamises olümpiamängudel võistles on möödas enam kui 50 aastat. Eesti jaoks olulise spordiala taaskord olümpiale jõudmine on väärt tähistamist ja esiletõstmist,» ütles Raju. «Saskia Alusalu on oma seniste saavutuste poolest ka selle olümpiakoondise üks edukaim sportlane (2015. aasta MMi 10. koht), mis oli lisaargumendiks tema valimisel,» lisas Raju.

23-aastane Alusalu osaleb olümpiamängudel esimest korda. Pyeongchangis on Alusalu võistlusalaks kiiruisutamise ühisstardi võistlus. Tema treener on Tristan Loy. Alusalu on Euroopa meistrivõistlustel jõudnud kahel korral kümne parema hulka (2011 - 10. koht, 2013 - 7. koht). Maailmameistrivõistlustel saavutatud parimad kohad on 10. (2015) ja 21. (2016).