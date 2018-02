Eesti olümpiakoondise arst Mardna: noroviiruse puhang on päris muljetavaldav

«Lisaks noroviirusele on levimas ka ülemisi hingamisteid ohustavaid viirusi. Ega viiruste levikuga võitlemiseks muid häid lahendusi pole, kui vältida võimalusel rahvarohkeid kogunemisi, näiteks valida sööklas käimiseks rahulikumad ajad, ja desinfitseerida võimalikult sageli käsi. Elementaarseid hügieeninõudeid tuleb eriti täpselt järgida,» rääkis Mardna.

«Olümpiamängudel võistlevad sportlased peavad silmas pidama, et tippvormi jõudes võib nende immuunsüsteem olla pisut nõrgemas seisus ja viirusinfektsioonidele vastuvõtlikum. Õnneks pole seda veel juhtunud, aga kui keegi Eesti teenindavast personalist või sportlastest peaks nakatuma, siis on meil võimalus isoleerimiseks olemas. Nimelt on meil alumises olümpiakülas (Gangneungi olümpiaküla, kus peatuvad eelkõige jääalade sportlased, kunas mägedes paiknevas Pyeongchangi olümpiakülas elavad suusasportlased - toim) varuks üks tuba,» avaldas Mardna. «Valitsev olukord võib nii mõnelegi võistkonnale päris ränga pitseri jätta. Kuuldavasti oli haigusega kimpus ka Soome medalipretendent, laskesuusataja Kaisa Mäkäräinen.»

Kuuendat korda taliolümpiamängudel Eesti koondise arstina töötava Mardna sõnul ei ole ta varasematel olümpiatel nii suure probleemiga kokku puutunud. «Olümpiamängud on suur rahvaste kogunemine ja kõik võib alguse saada vähesest. Me ei tea, kust see noroviirus pärit on - kas Koreast endast või tõid selle külalised Euroopast või mujalt maailmast.