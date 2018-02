Martti Nõmme olümpia esikümnest: sihid võivad ka ebareaalsed olla

Novembri lõpus küündis ta Ruka MK-etapil 40 hulka (39. koht), seejärel on kvalifikatsioonist edasi saanud vaid korra, olles viimatisel etapil Zakopanes 44. Ka aste madalamal, kontinentaalsarjas pole tulemused olnud säravamad.

«Sai selline eesmärk välja hõigatud jah. Olen arvamusel, et sportlasel peavadki sihid kõrged olema. Olgu kasvõi ebareaalsed – vähemalt on, mille poole püüelda,» tutvustas Nõmme nägemust.

Enne homset kvalifikatsioonivõistlust peetakse Pyeongchangi normaalmäel kaks kolmest voorust koosnevat treeningut. Esimese lõpetas Nõmme igati korraliku 98,5 meetrise õhulennu ja 21. kohaga. «Tunne on hooaja parim. Mõistagi ei taha ma sellega öelda, et nüüd tuleb kohe mõelda kohast esikümnes. Aga kui klapib, tajun, et siit võib midagi tulla,» vaatas ta homsele ametlikule stardile.