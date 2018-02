Operaator ja treeningpartner ehk kuidas Andrus Veerpalu oma lapsi olümpial aitab

Nii Andreas kui Anette Veerpalu puutuvad isaga Pyeongchangis kokku üsna tihedalt. Esiteks elatakse lähestikku, teiseks treenitakse samal ajal. Võimalusel käib isa Veerpalu laste treeninguid filmimas, et videomaterjal siis õhtul üheskoos läbi vaadata ning vajalikud korrektuurid teha.

«Me elame ühes kohas ning tal on lihtne õhtuti meie juures käia. Trennis näeme ka, seal ta filmib ja aitab tehnikat järele. Võimalusel teeb ka ise tugevad treeningud kaasa,» ütles Anette Veerpalu.

Mõlemad Veerpalud osalevad oma esimestel olümpiamängudel, kuid tiitlivõistluste kogemus on olemas mullusest Lahti MMist. «Suures plaanis on kõik sama – treenid, elad, sööd ja magad. Aga olümpial elad ikkagi olümpiakülas ja see on vähe teine tunne,» selgitas Anette Veerpalu.

Anette Veerpalu. FOTO: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Midagi konkreetset Anette Veerpalu olümpiakogemusest oodata ei osanudki, sest pole sel teemal isaga väga rääkinud. «Ma ei ole isalt kunagi olümpiaelu kohta küsinud ja ta ei ole seda ka ise kunagi rääkinud. Kuid teadsin seda, mida kujutab endast olümpiaküla,» jätkas Anette Veerpalu.

Tema venna Andreas Veerpalu sõnul on Pyeongchangi olümpiarajad mõõdukalt rasked. «Eile jõudsin korra ka suusatamas käia. Rajad on siin korralikud. On tõusu, on laskumist. Rada pole kerge ega ka raske. Täpsema pildi saab alles võistluste ajal kätte. Mõni rada on selline, et treeningul pole probleemi sõita, aga võistlustel alles saad aru, kui raske see tegelikult on,» ütles Andreas Veerpalu.

Anette Veerpalu kavatseb olümpial kaasa teha pea täisprogrammi. Ilmselt tullakse koos Tatjana Mannimaga starti ka paarissprindis. Praegu on kahtluse all vaid 10 kilomeetri vabatehnikasõit. «Paps ütles, et ei tea, kas on mõtet. Eks esimesed võistlused näitavad, kas olen liiga väsinud või mitte,» selgitas ta.

Andreas Veerpalu ei võistle praeguse plaani järgi ainult sprindis ja paarissprindis. Kuid paarissprindi koosseis on praegu lahtine ning võib juhtuda, et tal tuleb ka seal võistlusnumber selga tõmmata.