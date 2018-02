Statistikapomm nr 2: sakslanna, kelle igihaljus ületab isegi Bjørndaleni oma!

4. erineval taliolümpial on kuldmedali võitnud laskesuusatajad Ole Einar Bjørndalen (Norra), Ricco Gross ja Aleksandr Tihhonov, jäähokimängija Hayley Wickenheiser (Kanada) ja Pechstein, kellel on võimalik Pyeongchangis saada esimeseks viielt taliolümpialt kuldmedali võitnud sportlaseks.

6. erineval taliolümpial on ainsana medali võitnud Itaalia kelgutaja Armin Zoeggeler, kellega võib Pyeongchangis samale pulgale tõusta... jällegi Pechstein, kes tähistab 22. veebruaril oma 46. sünnipäeva! Kuldmedalivõidu korral saaks Pechsteinist vanim taliolümpiakulla võitnud naine. Praegu on selleks Rootsi curlingumängija Anette Norberg, kes oli 2010. aastal Vancouveris kulda võites 43-aastane. Aga vanimaks talimängudel ükskõik millise medali võitnud sportlaseks saamiseks peaks Pechstein jõudma kolme parema sekka 2022. aasta Pekingi taliolümpial, sest 2010 Kanada curlingunaiskonna koosseisus hõbemedali võitnud Carolyn Darbyshire oli medalit võites 46 aasta ja 82 päeva vanune.

2010. aasta Vancouveri taliolümpia oli Lõuna-Korea seni kõige edukam , kui võideti kuus kulda, kuus hõbedat ja kaks pronksi. Pyeongchangis soovib 114 sportlast võistlustulle saatev korraldajamaa kaheksa aasta taguse saavutuse ületada. Eesmärgiks on seatud 20 medalit, neist kaheksa kuldset.

1 riik on võitnud vähemalt ühe kuldmedali kõigil eelnevalt 22-l taliolümpial - USA. Teisel kohal on antud arvestuses Norra, kes on korra - 1988 Calgary's - jäänud kullata.