ROKi president Thomas Bach: käes on Aafrika aeg

«Täna oli vägagi emotsionaalne hetk, kui 2022. aasta noorteolümpia osas lepiti kokku, et soovime need läbi viia Aafrikas, kust on pärit väga paljud edukad olümpiasportlased. Käes on Aafrika aeg ja seda arvamust toetas ühehäälselt ka üldkogu.

Teine ROKi presidendi jaoks olulise tähtsusega teema on viimased paar aasta olnud soolise võrdsuse põhimõte – Bach soovib, et olümpiamängudel osaleks võrdselt mehi ja naisi. «Talispordis on meil veel vaja tööd teha, sest Pyeongchangis on naiste osalus 42 protsenti, aga kahe aasta pärast noorte Lausanne’i taliolümpial valitseb sugude vahel täielik võrdsus. Samuti Buenos Airese tänavusel suvisel noorteolümpial. 2020. aasta Tokyo suveolümpial on praeguse seisuga naiste osakaal 48,7%, sest mõnedel võistkonnaaladel pole naiste seas suurte tasemevahede tõttu otstarbekas.»