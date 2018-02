Suusahüppajate missioon: võimalik või võimatu?

Pärast Kaarel Nurmsalu (kaht) tippspordist loobumist on Eesti suusahüppajate niit maailma eliitseltskonnaga muutunud õhkõrnaks – kui mitte öelda, et päris katkenud. Tänavu on MK-sarjas kirjas üks koht 40 parema hulgas (Martti Nõmme oli Rukas 39.), lisaks veel kaks pääset põhivõistlusele (Nõmme Zakopanes 44. ja Artti Aigro Titisee-Neustadtis 50.). Need tähistavad ka Nõmme ja Aigro karjääri seniseid lagitulemusi.