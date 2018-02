Korea hokinaiskonna treener: Põhja-Koreast tulnud treener on imeline

«Võistkonna loomise näol oli tegu poliitilise avaldusega. Aga nüüd, kui oleme päriselt koos, olemegi üks naiskond. Nüüd keerleb kõik ümber hoki ja oleme kõik siia tulnud selleks, et häid tulemusi jahtida. See pole teema,» sõnas Murray. «Avatseremoonial kõnnime kõik koos. On tähtis, et seal ühtsust üles näitaksime.»

Ehkki võistkond täienes kõigile ootamatult lõunakorealannadega, pole see Murray kinnitusel probleem. «Kõik on üllatavalt rahulik. Muretsesime enim võistkonna sisekliima üle, aga sellega on kõik hästi. Suhtlus sujub, peame lihtsalt natuke mänguplaani ühtlustama,» märkis Murray. «Olukorda arvestades on kõik kenasti. Kartsin, et halvimal juhul tekib kaks leeri ja mängijad ei suhtle omavahel. Aga suhtlus on fantastiline.»