Meikivatest meestest 2-aastaste vastsündinuteni ehk 7 jahmatavat fakti Lõuna-Korea kohta

1. Meigitud mehed

Lõuna-Koreas meigivad mehed - seejuures ei käi jutt sugugi ainult omasooriharatest - end rohkem kui üheski teises riigis. Seda peetakse seal täiesti normaalseks. Niisamuti tehakse Lõuna-Koreas enim iluoperatsioone ühe inimese kohta.

2. Veregrupp kui horoskoop

Kui läänemaailmas kasutatakse inimese iseloomu määramisel sünniaega, siis Lõuna-Koreas usutakse, et väga palju ütleb inimese kohta tema veregrupp.

3. Tsenseeritud demokraatia

Olgugi et Lõuna-Korea on demokraatlik riik, leidub küllaga internetilehekülgi, mida valitsus külastada ei lase. Tõsi, vähegi osavamatel arvutikasutajatel on kuuldavasti väga kerge müüridest mööda pääseda ja soovitud lehed ikkagi avada.

4. Sündides juba aastane

Lõuna-Koreas peetakse vastsündinud beebit üheaastaseks. Seda põhjendatakse tõsiasjaga, et pea aasta enne ilmavalguse nägemist on ta ema üsas olnud. Kõik korealased saavad aasta võrra vanemaks aga 1. jaanuaril, mis tähendab, et kui laps on sündinud detsembrikuu viimasel päeval, kutsutakse teda juba päev hiljem ehk esimesel jaanuaril kohalike seas kahe-aastaseks.

5. Pyeongchang pole linn

Olgugi et Pyeongchangi nimetatakse olümpialinnaks, on tegelikult tegu 1,4 tuhande ruutkilomeetri suuruse ja 43 tuhande elanikuga maakonnaga. Riigi pealinn, 10 miljoni asunikuga Sõul asub samuti Lõuna-Korea põhjaosas, Pyeongchangist umbes kolmetunnise sõidu kaugusel.

6. Nutitelefonidega kodutud

Tehnoloogia valdkonnas palju edu saavutanud korealased kasutavad internetti kõikjal ja kogu aeg. Tasuta Wi-Fi't leiab igast nurgast ning internetiühenduse kiirusega paiknetakse maailmas esirinnas. Et nutitelefon on kujunenud sedavõrd odavaks ja kättesaadavaks tooteks, võib neid tänaval kasutamas näha muuhulgas ka kodutuid.

7. Õpetaja kui hinnatud inimene

Õpetajaamet kuulub Lõuna-Koreas prestiižikamate hulka, pedagoogide keskmine palk koolides on 2500 eurot. Ülikoolide õppejõud teenivad sellest selgelt rohkemgi.