Sukles: las need, kes peavad Eesti koondist mõttetult suureks, istuvad nurgas!

Mida vastaks Sukles aga neile, kelle meelest saadab Eesti olümpiale liiga suure koondise, kel vähe edulootust? «Ma arvan, et võiks lõpetada igasuguse vingumise ja jorisemise. Ma ei vasta neile midagi! Las nemad ajavad oma asja, meie ajame oma asja. Naudime, et on Eesti Vabariik 100, oleme positiivsed. Las istuvad nurgas!»