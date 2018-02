Eesti olümpiasportlasi kaitseb laastava viiruse eest vanaemalt saadud õpetus

Paanikaks on ka põhjust. Oksendamist ja kõhulahtistust tekitav noroviirus levib kiiresti ja lihtsalt. Piisab vaid käega ukselingist kinni võtta ja sama käega nina pühkida. Kui veel 6. veebruaril oli olümpiamängude piirkonnas 32 haigestunud, siis eilsega lisandus veel 54 juhtumit, mis tõstis haigestunute arvu juba 86 peale. Seni on haigestunud vaid olümpiamängude korraldamisega seotud inimesed.

Korraldajatele tekitab aga muret asjaolu, et viirusesse nakatunuid on juba rohkem kui ühest piirkonnast. Neist kolm töötasid meediakülas toitlustajatena. Olümpiamängude piirkonnast oli eilse seisuga karantiini viidud kokku 1200 inimest, kellel kahtlustatakse viirusnakkust. Enamik neist on turvamehed, kelle asemele toodi olümpiarajatisi valvama 900 ajateenijat. Täpse diagnoosi saavad arstid karantiinis olevatele inimestele panna pärast testitulemuste selgumist, tulemuste saamiseks kulub aga ööpäev.