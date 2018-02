OMi otsepilt: Talihärmal hea võimalus ajalugu teha, kes tuleb olümpiavõitjaks

Tänases laskesuusatamise 10 km jälitussõidus sihib liidrina teele asuv sakslanna Laura Dahlmeier isegi kahekordselt kuldset duublit. Esiteks oleks see tema teine kuld Pyeongchangis ja teiseks kordaks ta esimese naisena aasta varem MM-il saavutatud jälitussõidu võitu.

Seega võime arvutada, et sõidus olid kolm naist enam-vähem võrdsed ning Dahlmeieril on rivaalide ees varu tiirus korra rohkem eksida. Laupäeval neljanda koha saanud Marie Dorin-Habert on küll Olsbust ja Vitkovast nimekam, ent tänavuse hooaja madalseisu tõttu ei saa tema lootusi liiga suureks pidada.