OMi otsepilt: meeste alpi kahevõistluses läheb lahinguks

Olgugi, et Marcel Hirsher on jätkuvalt alles 20ndates eluaastates sportlane, võib teda juba praegu nimetada üheks kõigi aegade silmapaistvamaks ja stabiilsemaks mäesuusatajaks. Üksnes slaalomile ja suurslaalomile keskenduv austerlane on võtnud kuuel järjestikusel hooajal MK-sarjas üldvõidu. Ta on ainus mees legendaarse rootslase Ingemar Stenmarki kõrval, kes olnud MK-sarjas poodiumil enam kui sajal korral.