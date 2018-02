OMi otsepilt: kas Eesti murdmaasuusatajad jõuavad klassikasprindis veerandfinaali?

Võrreldes eelmise aastaga, mil Pyeongchangis võisteldi MK-etapil, on olümpiarada tehtud 300 meetri võrra lühemaks. «See on Eesti meestele hea, sest rada on umbes pool minutit lühem. Pakun, et sõidame seda kolme minuti kanti,» ütles Kilp, kes sai mullu Lõuna-Koreas klassikasprindis 20. koha.