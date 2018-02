OMi otsepilt: sõbrapäeva meeleolu loob paarissõidu lühikava

Iluuisutamise paarissõit on läbi aegade olnud üks taliolümpia alasid, kus tihtipeale võitja või kõik medaliomanikud praktiliselt enne võistlust teada. Kuid 2018. aastal Pyeongchangis on olukord teine ja kindlat soosikut on raske nimetada. Paarissõit algab 14. veebruaril lühikavaga, Postimehe ja Kanal 2 otseülekanne algab kell 4.50.