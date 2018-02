ENNE VÕISTLUST:

Ilvese teine ja neljas koht Hakuba etapil on siiski petlikud, sest kümmekond soosikut seal ei osalenud. Kuid Ilves tuli kuuendaks märksa teravamas konkurentsis Seefeldi etapil. Nii võib Eesti arvestada tänases normaalmäe + 10 km kahevõistluses oma võimalustega, ehkki medal oleks liiga ulmeline, sest selleks peaks Ilves ka suusarajal imet tegema.

Läbi hooaja on stabiilselt MK-sarjas poodiumile esikuuikusse jõudnud kaks meest – jaapanlane Akiko Watabe (5 etapivõitu) ja norralane Jan Schmid (3). Hooaja teisel poolel on küll Schmid veidi tagasi andnud. Kumbki neist pole parim suusataja, aga piisavalt hea, et hüppemäe edu korral esikolmikus püsida.

Tugevaimad suusatajad on eelkõige sakslaste ridades. Johannes Rydzek tegi puhta töö 2017. aasta MM-il, kiire mees on ka Fabian Riessle. Pyeongchangi trampliinil on kumbki neist teinud vähemalt ühe hea treeninghüppe. Kui võistlusel samamoodi õnnestub, oleks medal enam-vähem kindel.

Soomlane Ilkka Herola, kes ka teatud medalilootusi evib, pakub ennustuses võitjaks Watabet. „Ta hüppab stabiilselt ja on suusasõidus iga hooajaga arenenud,“ ütles Herola. Watabest võib saada esimene Aasia kahevõistleja, kes tulnud individuaalselt olümpiavõitjaks.

Pyeongchangi proovihüpetel on kindlaim mees olnud norralane Jarl Magnus Riiber, kuid tema puhul on küsimärk eelkõige suusasõit. Ta peab saama kõva edu, et loota medalile. Kindlasti loodavad norralased ka Jörgen Graabakile, kes on tugev just suusatamises.