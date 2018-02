OMi otsepilt: Fourcade võib Sotši võitu korrata, mida teevad eestlased?

ENNE VÕISTLUST: Kuigi laskesuusatamise meeste 20 km distants on vanim olümpiaala, on alates 1960. aastast vaid ühel mehel õnnestunud tiitlit kaitsta – norralane Magnar Solberg võitis aastatel 1968 ja 1972.

Norralased on arvatavasti Fourcade'i ohtlikemad rivaalid, kuigi seni on nad Pyeongchangis läbi kukkunud. Vennad Johannes Thingnes ja Tarjei Boe on siiski tänavu näidanud, et suudavad kindlamalt lasta ning Svendsen on niigi tuntud just 20 km spetsialistina (võitis selle ala 2010. aasta olümpial Vancouveris ja 2008 Östersundi MM-il). Pyeongchangis pole seni kummalgi distantsil medalita jäänud Saksamaa.