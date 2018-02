OMi otsepilt: kas olümpiarekordi püstitanud Hanyu tuleb olümpiavõitjaks?

Esikohal on jaapanlane Yuzuru Hanyu, kes püstitas lühikavas olümpiarekordi 111,68 punkti, endale kuuluvast maailmarekordist jäi ta 1,04 punkti.

Hanyu järel on teisel kohal viimasel kuuel aastal Euroopa meistriks tulnud hispaanlane Javier Fernandez (107,58), kolmandal kohal on jaapanlane Shoma Uno (104,17). Sotši olümpiahõbe Patrick Chan kukkus eile kolmekordsel axelil ning on 90,01 punktiga kuues.