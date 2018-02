OMi otsepilt: kes saab meeste teatesõidus vastu norrakatele?

Võib küll meelde tuletada, et eile oli Norra naiskond samasugune soosik, aga võitis vaid väga napilt. Paberil nelja mehe aega kokku lüües medaleid ei jagata, aga küsimus tuleb püstitada nii: kellel on üldse võimalusi Norrale vastu saada?

OAR ehk olümpiasportlased Venemaalt saavad viimasele etapile panna medalimehe Deniss Spitsovi, aga nõrk lüli võib olla Aleksei Tšervotkin kolmandal etapil. Rootsil on ühtlane koosseis, aga keegi pole Pyeongchangis säranud. Ja ongi kõik: Soome ja Šveits ründavad ehk medaleid, aga vaevalt kulda, Itaalia ja Saksamaa on endise sära minetanud.

Eesti nelik suusatab järjekorras Andreas Veerpalu, Algo Kärp, Karel Tammjärv ja Raido Ränkel. Eesti peab küsima Norraga võrreldes vastupidise küsimuse: keda võiks edestada? Austria ja Kanada on ka autsaiderid, aga peaksid olema veidi ühtlased, Kasahstan on küsimärk, aga neil on siiski avaetapil Aleksei Poltoranin. Kui Eesti lõpetaks 14 koondise seas 11.-12. kohal, oleks see juba hea tulemus.