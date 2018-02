OMi otsepilt: kas Martin Fourcade suudab võita ka ühisstardist sõidu?

See on juba vana laul, sest Fourcade on igal distantsil olnud suursoosik, ent ühisstart on vaat et isegi tema tugevaim ala. Käesoleva talve kolmest 15 km ühisstardist on Fourcade võitnud kaks ja korra olnud teine, seda ikka oma pearivaali Johannes Thingnes Bö (Norra) järel.