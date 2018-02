Soome suusamehed rebisid Klæbo abil kõvasti kildu

Järgnes küsimus saalist, et kas seoses tehtud valikutega otsustega ilmnes ka mingeid pingeid või on võistkonna sisekliimaga kõik korras.

Naljatujus olid ka meessuusatajad. Karjääri kolmandatel olümpiamängudel võistlev 34-aastane Matti Heikkinen, mulluse MMi 50 km ühisstardi pronksimees, tõdes: «Olümpiakülas midagi uut ei ole, aga vähemalt on siin saalis mõni uus ajakirjanik. Seega kõik täitsa tavapärane ei ole.»

Kui aga sprinterilt Ristomatti Hakolalt päriti võistlustaktika kohta, kostis ta vastuseks: «Parim taktika on passida Klæbo tuules ja lõpus temast mööda minna. See peaks tagama päris hea koha.»

Naljade kõrval leiti aega ka tõsisemateks juttudeks. Soome suurim medalilootus suusatamises on mullu kodusel MMil hõbeda ja pronksi võitnud Krista Pärmäkoski, kes võitnud tänavu ühe MK-etapi ja asub MK-sarja kokkuvõttes neljandal kohal.

«Võistlusi võrrelda pole mõtet. Lahti MM toimus aasta tagasi ja on praeguseks unustatud. Olümpial on minu jaoks tähtis iga distants. Rajaprofiil viitab, et suusavahetusega sõidus otsustatakse kõik lõpuspurdiga,» sõnas Pärmäkoski.