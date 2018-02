Kisma olümpiakülas: mis juhtus Venemaa ja Kanada koondiste vahel?

Inside the Games küsis juhtunu kohta kommentaari ka Kanada Olümpiakomitee esindaja Eric Mylesi käest. «Täna hommikul olid arutelud kahe organisatsiooni vahel ja mingit suuremat juhtumit ei olnud. Organisatsioonide vahel on kõik korras ja me läheme olümpiamängudega edasi,» jäi Myles oma sõnumis ümmarguseks. «Me saatsime tervele oma delegatsioonile kirja, et nad keskenduksid toimuvale. Täit informatsiooni juhtunu kohta meil ei ole.»