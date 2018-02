Statistikapomm nr 3: Veerpalu kaotab olümpiarekordi

6 olümpiakulda on murdmaasuusatamises võitnud Norra suusastaar Marit Björgen. Sama on naistest suutnud vaid venelanna Ljubov Jegorova. Pyeongchangis võib Björgen tõusta kõigi aegade edukaimaks. Samuti kõigi aegade vanimaks individuaalse talimängudel kulla võitnud naiseks, sest praegune rekord on 36 aasta ja 222 päevagaa Saksamaa kelgutaja Silke Otto nimel, ent Björgen on juba 37-aastane.