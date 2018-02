Soome medalilootust kimbutab haigus

«Ma olin ühe nädala kodus üsna haige. See nädal olen saanud normaalselt treenida, kuid köha on endiselt, eriti õhtusel ajal,» rääkis Soome medalilootus Pyeongchangi olümpial.

35-aastane laskesuusataja jätkas: «Kui ma haigestun, siis kunagi pole tegemist väikese viirusega – see on minu puhul tüüpiline. See läheb sügavale kopsudesse.»