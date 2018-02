Kilp jahib tulemust end tõestanud mudeliga

Ilusa hooaja alguse järel pole Kilp enam võrdväärseid tulemusi näidata suutnud. Pärast Rukat on ta startinud veel viiel MK-etapi osavõistlusel, teenides 31., 46., 33., 69. ja 71. koha.

Veel jõulude ajal oli Kilp kimpus haigusega, kuid olümpiaeelne vahetu ettevalmistusperiood on tema sõnul sujunud probleemideta. Vähestes startide arvus ta probleemi ei näe. «Ma ei võistelnud ka hooaja alguses enne Rukat palju ning mõne stardi olen ikkagi hooaja jooksul teinud. Midagi uut siin ei ole.»

Eile tundis Kilp end suusarajal veel veidi imelikult. Ajavahest taastumine võtab veel aega ning ta loodab, et lähipäevil on tunne juba parem. «Mägedest alla tulek peaks varsti tööle hakkama. Proovisime sama mudelit ka enne Ruka MK-etappi. Siis see töötas,» ütles Kilp.