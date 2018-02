Kaarel Nurmsalu: Aigrol ja Maltsevil on potentsiaali kõvasti, olümpiakogemus kulub ära

«Artti ja Kevin jooksid täna lati alt läbi. Oli näha, et nad olid kuidagi uimased selle olümpiapinge tõttu. Minu treener oli väga hea psühholoog, kes aitas mind palju. Tegelikult ongi enne tähtsat võistlust treeneri olulisim roll sportlane mentaalselt tugevaks teha. Ent täna oli ka mitmeid tippe, kes täna oma ära ei teinud. Peaasi, et Artti ja Kevin olümpiat naudiksid. Nad on ju alles teismelised. Potentsiaali on neil kõvasti ja olümpiamängude kogemused kuluvad ära,» arvab Nurmsalu.