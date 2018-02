Kolmandal olümpial osalevad Šveitsi hokikaksikud jagavad praktiliselt kõike

25-aastased õed said hokipisiku nelja-aastasena ning sellest ajast on nad mänginud kogu aeg samas naiskonnas. Praegu kuuluvad nad kohaliku kõrgliigaklubi ZSC Lionsi hingekirja. Mõlemad tegid olümpiadebüüdi 2010. aastal Vancouveris, kus nad saavutasid Šveitsi koondisega viienda koha, neli aastat hiljem Sotšis õnnestus õdedel kaela saada pronksmedal.

Nad jagavad praktiliselt kõike – hotellituba, meigikotti ja palju muud. «Üks meigikott kahele inimesele,» sõnas Sara. «Riideid on raske jagada, sest tema on minust palju pikem,» lisas Laura.

«Meil on palju ühiseid mälestusi. Olümpiamängud on väga erilised ning neid jagada oma õega on veelgi erilisem. Kui kellegagi naiskonnas saad jagada nii mõtted kui ka oma arvamust – see on alati hea!» sõnas Laura.