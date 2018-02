Ott Järvela: lepime kokku, et medalit ei tule

Vahel on nii ja vahel on naa. Ilma ühe õnnetu vigastuseta olnuks olukord Pyeongchangis ilmselt teistpidine, aga hetkel ütleb reaalne pilk Eesti olümpiasportlastele võimetele, et iga individuaalne tulemus 15 parema seas oleks (suur) õnnestumine. Ning leidub ka sportlasi, kes toovad asjatundliku spordivaataja näole naeratuse kohaga 30 või 40 parema seas või kõigest finišisse jõudmisega. Ning selles pole midagi piinlikku või imelikku, sest olümpiamängud ja tippsport ei lõpe finišiprotokolli esimese lehega.