Otsus, mille tegi teatavaks spordikohtu peasekretär Matthieu Reeb, tähendab, et Pyeongchangi mängudelt jäävad eemale muuhulgas Aleksander Legkov, Sergei Ustjugov, Maksim Võlegžanin (murdmaasuusatamine), Viktor An (lühirajauisutamine), Anton Šipulin (laskesuusatamine) ja Jelena Nikitina (skeleton).

«Vaatamata sellele, et Venemaa Olümpiakomitee õigused on peatatud, otsustas ROK ikkagi pakkuda sportlastele teatud tingimistel võimalust taliolümpiamängudel osaleda. Protsess pidi leidma tasakaalu ROKi ülemaailmset dopinguvastast võitlust puudutavate ning sportlaste huvide vahel.

Kaasuse arutelul möönsid hagejad, et ROKil oli õigus säärane protsess ellu kutsuda. CAS leidis, et hagejad ei suutnud tõestada, et viis, kuidas kaks esindusõigusega tegelenud ROKi loodud komisjoni olümpiakandidaate sõltumatult hindasid, olnuks mingil moel diskrimineeriv, erapoolik või ebaaus. CAS leidis ka, et puuduvad tõendusmaterjalid selle kohta, nagu oleks emb-kumb komisjon neile antud mandaati rikkunud,» selgitas CAS.