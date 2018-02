Kas Sildarut tõesti igatsetakse olümpial või on see udujutt?

Wells teab väga hästi, mis tunne võib olla Kelly Sildaru treenerist isal Tõnis Sildarul. Kolm tema poega – Jackson, Byron ja Beau-James – osalevad küll Pyeongchangi olümpial, kuid tema vanim poeg Jossi peab just põlvevigastuse tõttu olümpia vahele jätma. Ja see pole esimene kord, kui mõni Wellsi poegadest põlvevigastuse tõttu rivist väljas on.

«Kahel minu poisil on olnud põlve ristatisideme vigastus. Kuus kuud on väga väike ajaraam, et sellisest vigastusest taastuda. Tavaliselt läheb selleks üheksa kuud. Paraku sai Kelly vigastada väga halval ajal. Teadsin kohe, et tema ja eestlaste olümpiaunistus purunes. Aga ta on tubli tüdruk ja tuleb tagasi veelgi tugevamana. Kõik mu poisid on seda teinud,» ütles Wells, kes oli saatuslikul päeval koos Sildarudega mäekeskuses.

Ka Wellsi perekonna noorim liige, 19-aastane olümpiadebütant Jackson Wells tunnistab, et Kellyst tuntakse olümpiamägedel puudust. «Ta on lihtsalt vägev! Ta tegi juba kümneaastaselt trikke, mida teised ei suutnud. Mul on kahju, et teda siin pole, aga ta on veel noor ja tal tekib uus võimalus,» ütles ta.

Freestyle-suusatajad räägivad teineteisest pea alati positiivselt. Üksteist innustatakse ning toetatakse. Vägisi tekib küsimus, kas kõik need sõnad on tõesti siirad? «Jah! Me tõesti igatseme teda,» kinnitas Uus-Meremaa koondise treener.

«Kelly on ainuisikuliselt tõstnud naiste suusatamise taseme väga kõrgele. Ta on teinud suurepäraseid asju, teised tüdrukud proovivad tal lihtsalt kuidagi kannul püsida. Naiste tase on viimasel viiel aastal Kelly pärast oluliselt tõusnud. Seda on olnud lahe vaadata ja me siiralt igatseme teda,» ütles ta.

Pyeongchangi olümpiamängud on Wellsi perekonna jaoks suur sündmus, sest võistlustulle astuvad kolm poega ühest perekonnast. Kusjuures, 22-aastane Beau-James Wells on tänasel avatseremoonial ka Uus-Meremaa lipukandja.

Tegelikult oldi samale saavutusele lähedal ka Sotšis, kuid siis pidi toona 21-aastane Byron Wells vigastuse tõttu viimasel hetkel olümpiamängudest loobuma. Poiste treenerist isa Bruce Wells unistab jätkuvalt, et ehk võistleb nelja aasta pärast Pekingis neli tema poega.