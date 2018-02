Galerii: esimest korda üle 60 aasta külastab lõunanaabrit Põhja-Korea diktaatorpere liige

Tegu on ajaloolise sammuga, sest alates 1953. aastal lõppenud Korea sõda pole ükski Põhja-Korea juhtivperekonna liige Lõuna-Koread külastanud. Loodetakse, et tegu on märgiga kahe riigi suhete soojenemisest, sest umbes 30-aastane Kim Yo-jong olevat oma neli aastat vanema venna Kim Jong-uniga väga lähedastes suhetes ning eeldatakse, et valitseja saatis temaga kaasa ka omapoolse tervistussõnumi. Naisega on Lõuna-Koreas kaasas ka tseremoniaalsetes ülesannetes riigipea Kim Yong Nam.