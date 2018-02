Mutko ründas teravalt olümpiamänge

«Kutsesüsteemi vastu on erakordselt keeruline vaielda, vahet pole, kas eksimusi on esinenud või mitte. Protseduur pole iseenesest läbipaistev ja ei aita kaasa organisatsiooni võimekuse või fännide arvamuse paranemisele,» ei hoidnud Mutko end otsuseid kommenteerides tagasi.

«Kutsumise või kutsumata jätmise protseduur on sarnane mõnes rikkas eraklubis peetavale võistlusele. Aga need on ju lõppudelõpuks olümpiamängud. Kõik see pisendab võistlusi ja mängudele pööratavat tähelepanu.»