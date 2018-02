Toyota algatas ettevõtte üleilmse projekti „Start Your Impossible”

Toyota Motor Corporation (Toyota) algatas üleilmse projekti „Start Your Impossible”, mille eesmärk on inspireerida Toyota töötajaid, partnereid ja kliente ning tuua nad lähemale ettevõtte põhiuskumustele. Ajal, mil tehnoloogilised ja keskkondlikud lahendused arenevad kiiresti, demonstreerib „Start Your Impossible” Toyota pühendumust jätkusuutlikuma ja kaasavama ühiskonna loomisele, milles saavad kõik täita oma unistused.

Toyota usub, et liikumine pole seotud ainult autoga, vaid ka raskuste ületamise ja unistuste poole püüdlemisega. Projekt „Start Your Impossible” peegeldab neid väärtusi ja tõstab esile ettevõtte eesmärki pakkuda liikumisvabadust kõigile. „Soovime seda mõtteviisi jagada kõigi osanike ja ka klientidega, et saaksime selle ülesandega tegeleda koos,” ütles Toyota president Akio Toyoda.

Alates Toyota asutamisest kangastelgede tootjana on ettevõtet ajendanud soov anda oma panus ühiskonda. Ettevõttest on oma pika aja jooksul saanud juht uuenduslikkuse vallas. See on võimalikuks teinud sõidukite massilise elektrifitseerimise, mis algas hübriid-elektriauto Prius väljatöötamisega 20 aastat tagasi ja jätkub praegu vesinikkütuseelemendiga elektriauto Mirai tootmisega. Toyota jaoks on alternatiivsed jõuseadmed, juhita autod, transpordilahendused teenusena ja robootika olulised võimalused, et pakkuda liikumislahendusi ja arendada ettevõtet edasi.

Olümpia- ja paraolümpiamängude üleilmse partnerina on Toyota eesmärk spordi ja transpordilahenduste abil julgustada jätkusuutliku ning rahumeelse ühiskonna loomist, kust puudub diskrimineerimine. Toyota pideva arenemise ja inimeste austamise väärtusi jagavad ka olümpiamängud, mis ühendavad terve maailma sõpruses ja solidaarsuses, et tähistada inimpotentsiaali suurimat teostust.

„Toyota on kogu oma ajaloo vältel muutnud võimatu võimalikuks uuenduslikkuse, kire ja võimalikkuse piiride pideva nihutamise abil. Praegu on autotööstuses selgelt käimas kõige põnevam muudatuste periood, mille jooksul on Toyota jätkuvalt pühendunud veelgi paremate autode loomisele. Samuti töötame välja transpordilahendusi, et aidata kõigil elamist nautida, ning me anname oma panuse, et luua veelgi parem ühiskond järgmiseks sajaks aastaks ja edaspidi. See eeldab, et me peame jätma tavapärased sõidukid seljataha ja looma uued transpordivormid, mis saavad üle tänastest piirangutest ja lahendavad homsed probleemid. Jagame seda unistust ja pideva täiustuse meelsust olümpia- ja paraolümpiamängude sportlastega, kes ületavad ennast iga päev. Loodan, et olümpia- ja paraolümpiamängud loovad kõigi jaoks, kes on Toyotaga seotud, võimaluse teha võimatu võimalikuks ja ületada oma piire.”

Toyota on olümpia- ja paraolümpiamängude esimene transpordilahenduste partner, kelle eesmärk on pakkuda transporditeenuseid ja logistilist asjatundlikkust. Projekti „Start Your Impossible” esimene film „Mobility for All” tutvustab transpordilahendusi, järgmise põlvkonna liikumisvõimalusi ja täiustatud tehnoloogiaid. Edasi liikudes hakkab „Start Your Impossible” hõlmama ka erinevaid lisaprogramme, mis on keskendunud töötajatele, edasimüüjatele ja tarbijatele, ning alustab koostööd sihtasutusega Toyota Mobility Foundation, mis rajati selleks, et tegeleda linnatranspordi probleemidega ja teha transpordilahendused kõigile kättesaadavaks ning pakkuda inspiratsiooni järgmise põlvkonna transpordilahenduste loomiseks.

Toyota võtab kasutusele ka uue veebisaidi www.MobilityForAll.com. Veebisait (mis võetakse kasutusele etappidena) on loodud koostöös Ameerika Ühendriikide keskusega National Center for Accessible Media (NCAM) ja selle eesmärk on olla juurdepääsetav erinevate erivajadustega kasutajatele ning võimaldada kasutajatel kogeda saiti ja kogu selle sisu. Olenemata sellest, kas veebisait on vaikesätetel või on valitud seadistused nägemis-, kuulmis-, liikumis- või kognitiivse puudega inimeste jaoks, toimivad samamoodi kõik kodeerimis- ja disainifunktsioonid, mis teeb kogemuse võrdselt nauditavaks kõigi kasutajate jaoks.