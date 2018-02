Siim Kaasik: minu esimene olümpia

Oma viiendatel olümpiamängudel viibiva kollegi sõnul olen sündinud halval ajal, sest ei saa kajastada Eesti sportlaste medalivõite. Just oma sportlaste vägevad esitused olümpial pidid olema need, mis kujunevad ka ajakirjanikel olümpiamängude kõrghetkeks. Ei hakkagi temaga vaidlema, sest mäletan väga hästi tunnet, kui avasin Tallinna vanalinnas kõndides telefonist uudise Kelly Sildaru põlvevigastuse kohta. Varem pole mulle sportlaste vigastused sedavõrd palju korda läinud. Olen mitmel korral Sildaru võistlustele vahetult kaasa elanud ning ta tõesti on samavõrd siiras tütarlaps nagu meediast välja paistab.