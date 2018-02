OMi otsepilt: mida näitavad jäätantsu suursoosikud lühikavas?

Need kaks paari on alates 2015. aasta talvest lõpetanud esimese või teisena kõigil olulistel võistlustel. Viimati said prantslased kanadalastest jagu mullu detsembris GP-finaalis, kuid valitsevada maailmameistrid on Virtue/Moir. MM-il Helsingis püstitasid Papadakis/Cizeron küll vabakava punktide maailmarekordi, aga Kanada paar võitis lühikava ja kokkuvõtte samuti rekordiga.