OMi otsepilt: Ilves proovib suurel mäel leida superhüpet

ENNE VÕISTLUST:

Kindlasti pole selline eesmärk pelgalt soovunelm, sest hüppetreeningud on andnud lootust. Ilves loobus kolmanda päeva treeninghüpetest, kuid kahel esimesel päeval oli kuuest voorust neljal korral esikaheksas, parimana isegi teine.

Enam-vähem on teada, et Ilves kaotab suusasõidus tugevamatele 1-1,5 minutit. Nii olenebki homne tulemus mitte ainult hüppemäel saavutatud kohast, vaid ka edumaast, mida hea hüpe annaks 10 km stardis. Ning tähtis on ka see, milline seltskond jõuab Ilvese seljataha. Kui seal on temasuguseid keskpäraseid sõitjaid, on koos võimalik tempot teha.

Viimase päeva treeninghüpetest loobus ka Saksamaa koondis, kelle liige Eric Frenzel võitis normaalmäe kahevõistluse. Peale Frenzeli on Pyeongchangi suure hüppemäe treeningutel sähvatanud ka Johannes Rydzek ja Fabian Riessle, ent mõlemad on ebastabiilsed. Kui aga hüpe täna välja tuleb, siis on sakslastel medal peaaegu taskus.