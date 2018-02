OMi otsepilt: laskesuusatamise uusimal olümpiaalal jagatakse medaleid

Kuid medalipretendentidega on sel alal seis üsna segane, sest paljud riigid saavad välja panna kaks tugevat meest ja kaks tugevat naist. Kui on vaja nelja suusatajat ühest soost, siis domineerivad eelkõige Saksamaa, Norra ja Prantsusmaa, aga 2+2 variant lisab nimistusse veel mitu riiki.

Kui ennustada puhtalt sõidukiiruse alusel, peaks favoriidikoormat kandma Norra, aga see võistkond on päris sageli segateates trahviringe sõitnud. Palju eksimusi nad ikkagi lubada ei tohiks. Prantsusmaal pole ka muidugi kiirusega probleeme, aga naiste seis sel hooajal pisut tavalisest kehvem. Ja lõpuks Saksamaa: kui kedagi peab ennustama, siis just nemad oleksid peamised soosikud. Naiste poolel on Saksamaa hetkel tugevaim, aga meeste poolel on ühtlane valik.