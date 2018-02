OMi otsepilt: kas venelased saavad trumpalal edu?

Viimased aastad on üks sportlane säranud eredamalt kui ükski teine konkurent. 2015. aastal Tallinnas toimunud juunioride MMil sai alguse venelanna Jevgenia Medvedjeva võidumarss, millel ei näinud lõppu. Kaks GP-finaali, EM ja MM – kõigil neist oli ta naiste üksiksõidus vastastest üle ning krooniti kindlaks tšempioniks.

«Mul on au täna siin olla. Aitäh, et andsite mulle võimaluse kõnelda Venemaa sportlaste nimel. Ma olen kuni viimase hetkeni üritanud mitte tähelepanu pöörata Venemaa sporti puudutavatele negatiivsetele uudistele. Ma arvasin, et meil, puhastel Vene sportlastel, pole põhjust millegi pärast muretseda. Kui keegi tõesti saatis korda dopingureeglite rikkumisi, siis meil kohe kindlasti nendega midagi pistmist ei olnud,» mängis venelanna ROKi täitevkomitee ees süütut, kuid muutis siis kiiresti oma tooni ja ähvardas OMi boikoteerida.

«Mulle on vastuvõetamatu variant, et võiksin olümpiamängudel võistelda ilma Venemaa liputa ja neutraalse sportlasena. Ma olen oma riigi üle uhke ja mul oleks suur au seda olümpial esindada. See annab mulle jõudu ja inspireerib mind esinedes.»

ROKi juhtide hingepaelu Medvedjeva avaldus helisema ei pannud – venelased peavad Pyeongchangis võistlema olümpialipu all. Nende seas ka Medvedjeva, kes tuleb siiski jääle (loe: sööb oma sõnu). Jätkuvalt favoriidina, kuigi resümeele lisandus vahepeal üks poriplekk – tänavusel EM-il piirdus venelanna hõbemedaliga, sest kulla noppis koondisekaaslane Alina Zagitova.

Uuralitest pärit kõigest 15-aastase Zagitova võit polnud üllatus, sest esikoht kuulus talle ka tänavuses GP-finaalis, mis on olümpia ja MM-i järel käimasoleva iluuisuhooaja tähtsuselt kolmas jõuproov. Medvedjeva jäi GP-finaalist jalavigastuse ravimise tõttu eemale. EM-il oli ta jääl tagasi, kuid kaotas Zagitovale nii lühi- kui ka vabakavas.