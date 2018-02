OMi otsepilt: Saksamaa kahevõistlejad proovivad ajalugu teha

Sakslaste nimekaim mees Eric Frenzel läheb püüdma juba kuuendat olümpiamedalit, seni on tal kolmelt olümpialt (2010-2018) taskus kaks kulda, hõbe ja kaks pronksi. Huvitav on aga fakt, et Saksamaa pole pärast 1988. aasta Calgary mänge, kus osaleti veel Saksamaa LV nime all, võitnud kordagi meeskonnavõistlust. Frenzelit toetavad kindlasti väärikalt Johannes Rydzek ja Fabian Riessle.