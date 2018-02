OMi otsepilt: kolm rivaali heidavad Saksamaale kinda

Neli aastat tagasi Sotšis võitis laskesuusatamise naiste 4 x 6 km teatesõidus Ukraina printsipiaalse heitluse Venemaa ees. Nüüd oleks esimese võit ime ja teist enam Pyeongchangis polegi. OAR küll asendab Venemaad, aga olümpial on vaid kaks naist, kes ei saa teatekoondist moodustada.

Nii nagu segateate eel sai kirjutatud, on Saksamaa nüüdki paberil favoriit. Laura Dahlmeier on Pyeongchangi mängude edukaim naislaskesuusataja, keda toetavad kolm esikümne tasemel kaaslannat. Aga segateate lõpplahendus näitas, et soosik võib hoopis medalita jääda.