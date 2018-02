Olümpiastuudio: miks saavad olümpiarajatistest kummituslinnad?

«Olümpiastuudio» jätkab oma tegemisi ka neljapäeval, kui Kanal 2 ja Postimehe saade läheb eetrisse kell 20. Saates räägime, miks on muutunud endised olümpiarajatised omamoodi kummituslinnadeks. Ühtlasi selgitab ekspert, millised on Eesti kiiruisutraditsioonid ja millised võimalused on Marten Liivil ja Saskia Alusalul.